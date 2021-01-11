Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ
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«Я всё-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи. Почему? Есть много соображений на сей счёт. Участвовать я не буду», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».
Она отметила, что её решение не связана с тем, что в ФНЛ слишком много проблем или что этот проект ей неинтересен.
«Не из-за этого я не буду участвовать в выборах», — добавила Смородская.
Она была президентом футбольного «Локомотива» с 2010-го по август 2016 года.
Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.
Ранее сообщалось, что Илья Геркус объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФНЛ.