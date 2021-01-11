Смородская отказалась участвовать в выборах президента ФНЛ

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская сообщила о своём решении отказаться от участия в выборах президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Я всё-таки приняла решение не участвовать в этих выборах. Отказалась от этой идеи. Почему? Есть много соображений на сей счёт. Участвовать я не буду», — приводит слова Смородской «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что её решение не связана с тем, что в ФНЛ слишком много проблем или что этот проект ей неинтересен.

«Не из-за этого я не буду участвовать в выборах», — добавила Смородская.

Она была президентом футбольного «Локомотива» с 2010-го по август 2016 года.

Выборы главы ФНЛ пройдут 25 февраля.

Ранее сообщалось, что Илья Геркус объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФНЛ.