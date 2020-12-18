Геркус объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента ФНЛ

Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус принял решение баллотироваться на пост президента Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Клубам ФНЛ — лучшей лиги мира — предстоит выбирать нового руководителя. Я принял решение участвовать в этих выборах. Уверен, что потенциал ФНЛ — имиджевый, маркетинговый, коммерческий и спортивный — сильно недооценён. Я намерен заручиться поддержкой клубов, пойти на выборы президента ФНЛ и выиграть их. Я вижу лигу сильной, успешной и привлекательной. Объединяющей болельщиков всех возрастов во всех регионах страны. Развивающей игроков, тренеров и судей. У меня есть понимание, как сделать ФНЛ сильнее и привлекательнее. Объединить такие разные клубы в одну команду и сделать её действительно лучшей лигой мира», — написал Геркус в своём Telegram.

Прежний президент ФНЛ Игорь Ефремов подал в отставку 7 декабря.

Ранее Геркус признался, что пока раздумывает над выдвижением своей кандидатуры на пост президента ФНЛ.