Вяльбе — о «Тур де Ски»: я была в слезах от счастья
- РИА Новости
«Была в слезах от счастья. И не только от воскресенья, от предыдущих гонок было точно так же. Наверное, нас больше всех Юля Ступак сподвигла на слёзы радости. Очень хороший был «Тур», компактный в плане результатов. Есть Александр Большунов, за ним такая большая скамейка. Ребята поддерживают друг друга, от гонки к гонке мало к кому можно предъявить претензии», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».
По итогам «Тур де Ски» в мужском зачёте победу одержал россиянин Александр Большунов, а Денис Спицов занял третье место. Среди женщин лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая вторую позицию.
Гонки «Тур де Ски» проходили в Швейцарии и Италии в рамках этапов Кубка мира.
Ранее сообщалось, что российские лыжники на чемпионате мира выступят под флагом и гимном Международной федерации лыжного спорта.