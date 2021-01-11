Вяльбе — о «Тур де Ски»: я была в слезах от счастья

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась впечатлениями от выступления российских спортсменов на престижной многодневной гонке «Тур де Ски».
Вяльбе — о «Тур де Ски»: я была в слезах от счастья
  • РИА Новости

«Была в слезах от счастья. И не только от воскресенья, от предыдущих гонок было точно так же. Наверное, нас больше всех Юля Ступак сподвигла на слёзы радости. Очень хороший был «Тур», компактный в плане результатов. Есть Александр Большунов, за ним такая большая скамейка. Ребята поддерживают друг друга, от гонки к гонке мало к кому можно предъявить претензии», — приводит слова Вяльбе «Матч ТВ».

По итогам «Тур де Ски» в мужском зачёте победу одержал россиянин Александр Большунов, а Денис Спицов занял третье место. Среди женщин лучшей из россиянок стала Юлия Ступак, занявшая вторую позицию.

Гонки «Тур де Ски» проходили в Швейцарии и Италии в рамках этапов Кубка мира.

Ранее сообщалось, что российские лыжники на чемпионате мира выступят под флагом и гимном Международной федерации лыжного спорта.

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