Мурзагулов рассказал, что все позиции в «Уфе» требуют усиления, кроме вратарской

Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов рассказал о трансферных целях клуба.

«У нас есть намётки, кто уйдёт. Кто придёт — я говорил неоднократно, что нам нужно усиление в стартовый состав. Позиции, на которые нужно усиление, понятны: на все, кроме вратарской, будем искать по человеку; переговоры ведём, но об их ходе говорить не принято, пока они не завершились. Думаю, что пара интересных переходов случится в любом случае», — цитирует Мурзагулова ТАСС.

На сезон-2020/21 в заявке «Уфы» имеется шесть голкиперов, но из них участие в матчах принимали только двое.

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги «Уфа» с 13 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, расположившись в зоне вылета из РПЛ.

Ранее сообщалось, что Шамиль Газизов обсудит с руководством «Уфы» возможное возвращение в клуб.