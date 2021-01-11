Газизов обсудит с руководством «Уфы» возможное возвращение в клуб

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Председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов сообщил о предстоящих переговорах с Шамилем Газизовым относительно возможного возвращения в клуб.
Газизов обсудит с руководством «Уфы» возможное возвращение в клуб
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«На днях, как и планировали, вернёмся с Газизовым к этому разговору. Мы договорились, что до середины января он берёт паузу, осматривается, отдыхает, приходит в себя. Нет смысла его торопить. В ближайшее время переговорим, если будет найдено совместное решение, то оно тут же будет и озвучено», — приводит слова Мурзагулова «Спорт-Экспресс».

Газизов работал в «Уфе» с 2012 по 2020 год. 8 декабря он был уволен из московского «Спартака».

Ранее сообщалось, что футболист «Спартака» Урунов может вернуться в «Уфу».

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