Резцова о победе в эстафете в Оберхофе: девушки сейчас выглядят сильнее мужчин

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова прокомментировала победу сборной России в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.

«Важно, что Миронова показала хорошую стрельбу. Видна работа Лёши Волкова, который с нынешнего сезона работает с женской командой. Он очень позитивный парень, отличный стрелок. Верю, что Алексей поможет нашей команде с этим компонентом. Девушки сейчас выглядят сильнее мужчин. Вполне достойное выступление в Оберхофе, парням надо подтягиваться», — приводят слова Резцовой «Известия».

Сборная России завоевала золотые медали в смешанной эстафете, тем самым прервав антирекордную серию из 43 гонок без медалей на Кубке мира.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал победу сборной России по биатлону в смешанной эстафете на этапе КМ в Оберхофе.