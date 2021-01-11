Шлеменко: я думал, что Монсон уже давно завершил карьеру

Российский боец ММА Александр Шлеменко прокомментировал решение Джеффа Монсона завершить карьеру в смешанных единоборствах.

«Думал, что он уже давно завершил карьеру, неожиданно как-то. В Америке он давно потерял возможность выступать, а в России проиграл уже всем, кому можно было. Тут же нужны какие-то перспективы, если это продолжать. А какие могут быть перспективы у Джеффа Монсона?» — приводит слова Шлеменко «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что сейчас много более молодых и лучше подготовленных бойцов, которые не могут себя реализовать из-за пандемии.

«А ему сейчас где реализовываться? Может, закончится пандемия — решит вернуться. Но MMA сейчас переживает не самые лучшие времена. Многим бойцам, в том числе и мне, тяжело выступать, потому что мы не можем свободно перемещаться по странам и получить визу. В случае Монсона тем более с этим проблема. Мне кажется, просто возраст его подошёл. Не тот, который в паспорте, а биологический. Потому что у него очень много травм, больная спина и много других проблем», — добавил Шлеменко.

В послужном списке 49-летнего Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В 2018 году американец получил гражданство России.

Ранее сообщалось, что Монсон завершил карьеру в ММА.