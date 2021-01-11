Монсон завершил карьеру в ММА
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- РИА Новости
По словам представителя команды Монсона, которые передаёт ТАСС, такое решение 49-летний спортсмен принял в связи с тяжёлой травмой.
«У Джеффа тяжёлая травма — полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года», — добавил представитель команды спортсмена.
Прежде сам Монсон сообщил о завершении карьеры в своём Facebook, но затем удалил запись.
В послужном списке Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В 2018 году американец получил гражданство России.
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