Бывший боец смешанных единоборств, депутат совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон завершил карьеру в ММА.

По словам представителя команды Монсона, которые передаёт ТАСС, такое решение 49-летний спортсмен принял в связи с тяжёлой травмой.

«У Джеффа тяжёлая травма — полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года», — добавил представитель команды спортсмена.

Прежде сам Монсон сообщил о завершении карьеры в своём Facebook, но затем удалил запись.

В послужном списке Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В 2018 году американец получил гражданство России.

Ранее Дана Уайт признался, что будет уговаривать Нурмагомедова провести ещё один бой.