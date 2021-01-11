Монсон завершил карьеру в ММА

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Бывший боец смешанных единоборств, депутат совета депутатов подмосковного Красногорска Джефф Монсон завершил карьеру в ММА.
Монсон завершил карьеру в ММА
  • © Николай Сидоров
  • РИА Новости

По словам представителя команды Монсона, которые передаёт ТАСС, такое решение 49-летний спортсмен принял в связи с тяжёлой травмой.

«У Джеффа тяжёлая травма — полный разрыв сухожилия на руке. Он будет прооперирован. Восстановление после такой травмы может занять до года», — добавил представитель команды спортсмена.

Прежде сам Монсон сообщил о завершении карьеры в своём Facebook, но затем удалил запись.

В послужном списке Монсона 60 побед, 26 поражений и одна ничья в смешанных единоборствах. В 2018 году американец получил гражданство России.

Ранее Дана Уайт признался, что будет уговаривать Нурмагомедова провести ещё один бой.

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