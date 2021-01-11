«Валенсия» с Черышевым победила «Вальядолид» в Примере

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«Валенсия» одержала победу над «Вальядолидом» в матче 18-го тура испанской Примеры.

Встреча, прошедшая на стадионе «Хосе Соррилья» в Вальядолиде, завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Победу «Валенсии» принёс гол Карлоса Солера, отличившегося на 76-й минуте.

Российский хавбек Денис Черышев провёл на поле 90 минут и не отличился результативными действиями.

«Валенсия» с 19 очками занимает 13-е место в турнирной таблице Примере. «Вальядолид» с 18 очками — 16-й.

Ранее сообщалось, что «Реал» сыграл вничью с «Осасуной» в 18-м туре Примеры.

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