Шестикратный призёр ОИ Кирвесниеми высказался о победе Большунова на «Тур де Ски»

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Чемпион мира по лыжным гонкам Харри Кирвесниеми высказался о победе россиянина Александра Большунова в общем зачёте «Тур де Ски».
Шестикратный призёр ОИ Кирвесниеми высказался о победе Большунова на «Тур де Ски»
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

«Если что-то удивило по сравнению с прошлым годом, то как он ещё смог развить свои спринтерские и отстранённые способности. В спринте в Дрездене, например, он очень сильно напряг соперников, но при этом он будет одним из самых больших фаворитов в гонке с промежуточным стартом на 50 км. Невероятная универсальность», — цитирует финского лыжника Ilta Sanomat

Большунов второй год подряд стал победителем престижной многодневки «Тур де Ски».

Ранее Завьялов высказался о борьбе Большунова с норвежцами.

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