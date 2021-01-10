Названа сумма, которую заработал Большунов по итогам «Тур де Ски»

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Опубликована сумма, заработанная российским лыжником Александром Большуновым по итогам многодневки «Тур де Ски».
Названа сумма, которую заработал Большунов по итогам «Тур де Ски»
  • globallookpress.com
  • © Maxim Thore/Keystone Press Agency

Большунов заработал €92,4 тыс., став победителем общего зачёта многодневки. Об этом сообщает Ilta-Sanomat

Общая сумма призовых составила €621 тыс. Большую часть приза получили победители в общем зачёте — Джессика Диггинс и Александр Большунов. Американка заработала €81,3 тыс.

Большунов второй год подряд становится победителем многодневки «Тур де Ски». Вторым стал француз Морис Монифика, отставший от победителя после восьми этапов на 3 минуты и 23 секунды. Бронзу получил россиянин Денис Спицов — 3 минуты 36 секунд отставания от Большунова.

Ранее чемпион мира объяснил, почему Большунова не стоит называть королём лыж.

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