Источник: Роша полетит со «Спартаком» на сборы в Дубай

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Бразильский футболист Педро Роша вернётся в московский «Спартак» после аренды во «Фламенго».
Источник: Роша полетит со «Спартаком» на сборы в Дубай
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Педро Роша возвращается в «Спартак». Его ждут в Москве для медосмотра 13 января. Потом вместе с командой он полетит в Дубай. Пока непонятно, будет он играть за «Спартак» или нет в этом сезоне», — написал журналист Фабио Алейшо в своём Twitter

С декабря 2019 года бразилец выступал за «Фламенго» на правах аренды. За это время он принял участие в 11 матчах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Контракт футболиста с красно-белыми рассчитан до 2023 года.

Ранее сообщалось, что «Фламенго» не будет продлевать аренду форварда «Спартака» Роши.

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