СМИ: «Фламенго» не будет продлевать аренду форварда «Спартака» Роши

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Нападающий «Спартака» Педро Роша после окончания арендного соглашения с бразильским «Фламенго» вернётся в московский клуб.
СМИ: «Фламенго» не будет продлевать аренду форварда «Спартака» Роши
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

Об этом сообщает UOL. По информации источника, бразильский клуб не хочет продлевать арендное соглашение с 26-летним форвардом, поскольку намерен сократить расходы и сохранить лидеров.

«Спартак» требует за 26-летнего футболиста €6 млн. В Бразилии сомневаются, что он стоит таких денег.

Нападающий перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году за €12 млн. За красно-белых Роша провёл всего 19 матчей, забил один мяч и отдал две результативные передачи.

С начала 2020 года форвард выступает за «Фламенго» на правах аренды. В нынешнем сезоне он провёл семь матчей и отдал одну результативную передачу.

Ранее Газизов прокомментировал информацию о своём скором уходе из «Спартака».

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