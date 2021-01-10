Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски»

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Российский лыжник Александр Большунов прокомментировал победу в общем зачёте престижной многодневки «Тур де Ски».
Большунов поделился эмоциями от победы на «Тур де Ски»
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Очень рад победить на «Тур де Ски» второй год подряд. Огромная честь — выиграть такую большую гонку. Этот «Тур де Ски», несмотря на то что было восемь гонок и десять дней, прошёл на одном дыхании. Для меня он реально пролетел. Очень рад, что эти соревнования состоялись, прошли в полной безопасности. FIS и все, кто принимал участие в проведении этих соревнований, сделали всё, чтобы нам было безопасно. Спасибо им. Было круто победить», — сказал Большунов сразу после гонки.

Российский лыжник стал победителем «Тур де Ски» второй год подряд. 

Ранее сообщалось, что Большунов стал победителем «Тур де Ски».

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