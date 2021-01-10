Экс-тренер сборной России: МХЛ воспитывает не хоккеистов, а туристов

Короткая ссылка
Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что необходимо провести реформу Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).
Экс-тренер сборной России: МХЛ воспитывает не хоккеистов, а туристов
  • © РИА Новости / Владимир Трефилов

По его мнению, четыре медали молодёжной сборной за последние шесть лет были добыты, скорее, вопреки текущей системе, а кадры в команду должны поступать в первую очередь из МХЛ. Он отметил, что у США и Канады составы формируются из молодёжных лиг, в то время как в России это совсем не так.

«Уже говорил, что в МХЛ мы воспитываем не хоккеистов, а туристов. Например, гоняем Москву, Питер и другие западные клубы на матчи в Хабаровск или во Владивосток, причём на рейсовых самолётах, да ещё в сезон пандемии, когда мальчишки подвергаются риску на каждом шагу. Получается, на Дальний Восток и в Сибирь они отправляются чуть ли не на месяц. О каких тренировках и каком хоккейном образовании при такой системе может идти речь?» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Он отметил, что реформа МХЛ давно назрела и необходимо создавать региональные турниры, сократив расстояния на перелёты, а уже финальный турнир между победителями зон можно было бы проводить в одном месте. Кроме того, специалист считает, что МХЛ стоит вернуться в структуру Федерации хоккея России.

«Если МХЛ буксует, то имеет смысл подумать над её возвращением под крыло структуры, которая в первую очередь заинтересована в воспитании молодёжи и подпитке института национальных команд», — подчеркнул Плющев.

Ранее Юрий Сёмин высказался о решении ФХР оставить Игоря Ларионова во главе молодёжной сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить