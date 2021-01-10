Экс-тренер сборной России: МХЛ воспитывает не хоккеистов, а туристов
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По его мнению, четыре медали молодёжной сборной за последние шесть лет были добыты, скорее, вопреки текущей системе, а кадры в команду должны поступать в первую очередь из МХЛ. Он отметил, что у США и Канады составы формируются из молодёжных лиг, в то время как в России это совсем не так.
«Уже говорил, что в МХЛ мы воспитываем не хоккеистов, а туристов. Например, гоняем Москву, Питер и другие западные клубы на матчи в Хабаровск или во Владивосток, причём на рейсовых самолётах, да ещё в сезон пандемии, когда мальчишки подвергаются риску на каждом шагу. Получается, на Дальний Восток и в Сибирь они отправляются чуть ли не на месяц. О каких тренировках и каком хоккейном образовании при такой системе может идти речь?» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.
Он отметил, что реформа МХЛ давно назрела и необходимо создавать региональные турниры, сократив расстояния на перелёты, а уже финальный турнир между победителями зон можно было бы проводить в одном месте. Кроме того, специалист считает, что МХЛ стоит вернуться в структуру Федерации хоккея России.
«Если МХЛ буксует, то имеет смысл подумать над её возвращением под крыло структуры, которая в первую очередь заинтересована в воспитании молодёжи и подпитке института национальных команд», — подчеркнул Плющев.
Ранее Юрий Сёмин высказался о решении ФХР оставить Игоря Ларионова во главе молодёжной сборной России.