Экс-тренер сборной России: МХЛ воспитывает не хоккеистов, а туристов

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев считает, что необходимо провести реформу Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ).

По его мнению, четыре медали молодёжной сборной за последние шесть лет были добыты, скорее, вопреки текущей системе, а кадры в команду должны поступать в первую очередь из МХЛ. Он отметил, что у США и Канады составы формируются из молодёжных лиг, в то время как в России это совсем не так.

«Уже говорил, что в МХЛ мы воспитываем не хоккеистов, а туристов. Например, гоняем Москву, Питер и другие западные клубы на матчи в Хабаровск или во Владивосток, причём на рейсовых самолётах, да ещё в сезон пандемии, когда мальчишки подвергаются риску на каждом шагу. Получается, на Дальний Восток и в Сибирь они отправляются чуть ли не на месяц. О каких тренировках и каком хоккейном образовании при такой системе может идти речь?» — цитирует Плющева Russia-Hockey.ru.

Он отметил, что реформа МХЛ давно назрела и необходимо создавать региональные турниры, сократив расстояния на перелёты, а уже финальный турнир между победителями зон можно было бы проводить в одном месте. Кроме того, специалист считает, что МХЛ стоит вернуться в структуру Федерации хоккея России.

«Если МХЛ буксует, то имеет смысл подумать над её возвращением под крыло структуры, которая в первую очередь заинтересована в воспитании молодёжи и подпитке института национальных команд», — подчеркнул Плющев.

Ранее Юрий Сёмин высказался о решении ФХР оставить Игоря Ларионова во главе молодёжной сборной России.