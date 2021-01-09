Сёмин высказался о решении ФХР оставить Ларионова во главе молодёжной сборной России

Бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Сёмин поддержал работу Игоря Ларионова в молодёжной сборной России и решение Федерации хоккея страны (ФХР) оставить его на посту главного тренера.

«Рад, что Игорь Ларионов остался главным тренером нашей хоккейной молодёжки. Я смотрел почти все матчи молодёжного чемпионата мира. Считаю, что направление, которое выбрал Ларионов, — просто супер. Это тот самый хоккей, в который играло поколение самого Ларионова и Фетисова. Мало кто понимал, насколько сложно для тренера его ставить. Мало кто понимает, насколько трудную и неблагодарную задачу поставил перед собой Игорь, решив подобный хоккей восстановить. Да, что-то не получилось, сейчас проиграли. Но в следующий раз с таким подходом, когда у Ларионова будет больше времени, чтобы донести свою философию, — обязательно выиграем! Мы ждём от нашей сборной, чтобы она вновь стала «красной машиной». Но это не может произойти моментально! Сиюминутный результат важен, но он — далеко не всё в спорте. Для меня идея Ларионова очевидна. Нужно потерпеть и поработать, чтобы она переросла в результат», — сказал Сёмин «Спорт-Экспрессу».

На молодёжном чемпионате мира сборная России заняла четвёртое место.

Ранее Ларионов заявил, что без мастерства сборная России не обыграла бы США и Швецию на МЧМ по хоккею.