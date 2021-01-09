Ларионов: без мастерства сборная России не обыграла бы США и Швецию на МЧМ по хоккею

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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов ответил на вопрос о мастерстве игроков национальной команды на МЧМ-2021 в Эдмонтоне.
Ларионов: без мастерства сборная России не обыграла бы США и Швецию на МЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Мастерство было, иначе бы не обыграли США и Швецию. Посмотрите на американскую сборную. Сейчас она чемпион мира, а год назад вылетела в четвертьфинале, хотя в обоих случаях это была сильная команда. Кстати, на МЧМ-2021 мы оказались единственной сборной, которая их обыграла», — приводит слова Ларионова «Чемпионат».

Сборная России заняла четвёртое место на молодёжном чемпионате мира. В полуфинале россияне проиграли канадцам со счётом 0:5, а в матче за третье место уступили финнам — 1:4.

Ранее Андрей Николишин назвал глупостью утверждения об отсутствии у Ларионова тренерского опыта.

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