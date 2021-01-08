Николишин назвал глупостью утверждения об отсутствии у Ларионова тренерского опыта

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Знаменитый в прошлом хоккеист, а ныне тренер Андрей Николишин подверг критике тех, кто утверждает, что наставнику молодёжной сборной России Игорю Ларионову не хватает опыта.
Николишин назвал глупостью утверждения об отсутствии у Ларионова тренерского опыта
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Ларионов возглавил команду в 59 лет. До этого он никогда не работал главным тренером. Подопечные Ларионова заняли четвёртое место на чемпионате мира.

«Кто пишет, что Ларионову нужно набраться опыта? Обыватели, а спорить с ними немножко неправильно. Об этом должны рассуждать хоккейные люди. Я считаю, у Ларионова опыта больше, чем у всех вместе взятых. Просто он не работал тренером официально, но это не говорит, что у него нет этого опыта. А то у нас сразу на это пеняют, по мне, это глупость полная!», — цитирует Николишина «СЭ».

Николишин также приветствовал сохранение Ларионова на посту наставника молодёжной сборной России.

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