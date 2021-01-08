Николишин приветствовал сохранение Ларионова на посту наставника молодёжной сборной

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Прославленный российский хоккеист, а ныне тренер Андрей Николишин положительно отнёсся к решению Федерации хоккея России (ФХР) продлить отношения с главным тренером молодёжной сборной Игорем Ларионовым.
Николишин приветствовал сохранение Ларионова на посту наставника молодёжной сборной
  • © ФХР

сборной Игорем Ларионовым.

Николишин привёл в пример Континентальную хоккейную лигу (КХЛ), где, по его словам, тренеров меняют каждые три месяца. Специалист подчеркнул, что для достижения результата необходима стабильность в работе.

«То, что оставили Ларионова — это правильно, нельзя разбрасываться. Для того, чтобы дать результат, нужно время. У любого тренера, начиная от Тихонова и Тарасова, до того, как они стали великими, всегда было время и возможность реализовать то, чего они хотят. Тихонов и Тарасов разве всё с первого раза выиграли? Люди бы сначала перед тем, как писать, мозгами бы пошевелили, а потом бы давали комментарии», — цитирует Николишина «СЭ».

Ранее сообщалось, что Ларионов рассказал о требующих исправления ошибках.

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