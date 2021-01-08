Ларионов рассказал о требующих исправления ошибках

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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира 2021 года.
Ларионов рассказал о требующих исправления ошибках
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Специалист рассказал, что состоялось совещание, в котором, помимо его помощников, участвовали руководители Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и Роман Ротенберг. Ларионов подчеркнул, что на МЧМ сборной не удалось достичь того, что изначально планировалось.

«Нам указали на ошибки, которые надо исправить, чтобы наш хоккей был более доминирующим и команда играла в хоккей, который будет успешен», — цитирует наставника «Чемпионат».

Тренер также отметил, что искать виноватого нет смысла.

«У нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент. Работа защитников, игра на пятаке — эти детали определяют исход матчей, нам надо это улучшить», — констатировал Ларионов.

Ранее сообщалось, что Ларионов сохранил пост главного тренера молодёжной сборной России.

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