Ларионов рассказал о требующих исправления ошибках

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов высказался о выступлении своих подопечных на чемпионате мира 2021 года.

Специалист рассказал, что состоялось совещание, в котором, помимо его помощников, участвовали руководители Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк и Роман Ротенберг. Ларионов подчеркнул, что на МЧМ сборной не удалось достичь того, что изначально планировалось.

«Нам указали на ошибки, которые надо исправить, чтобы наш хоккей был более доминирующим и команда играла в хоккей, который будет успешен», — цитирует наставника «Чемпионат».

Тренер также отметил, что искать виноватого нет смысла.

«У нас была не самая высокая реализация, это ключевой момент. Работа защитников, игра на пятаке — эти детали определяют исход матчей, нам надо это улучшить», — констатировал Ларионов.

Ранее сообщалось, что Ларионов сохранил пост главного тренера молодёжной сборной России.