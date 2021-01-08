Ларионов сохранил пост главного тренера молодёжной сборной России

Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Игорь Ларионов сохранит свой пост, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«Задача была выиграть золото на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем, разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, и они будут учитываться при подготовке сборной к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР. От имени ФХР и штаба сборной благодарим наших болельщиков, которые нас поддерживали и до конца верили в победу команды. Будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем», — приводит слова Ларионова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Молодёжная сборная России заняла четвёртое место на чемпионате мира, разгромно проиграв сверстникам из Канады в полуфинале (0:5) и команде Финляндии (1:4) в матче за третье место.

Ранее Уткин охарактеризовал тренерские качества Ларионова и игру сборной России на МЧМ-2021.