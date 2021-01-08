Уткин охарактеризовал тренерские качества Ларионова и игру сборной России на МЧМ-2021

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Известный блогер Василий Уткин прокомментировал игру молодёжной сборной России по хоккею под руководством Игоря Ларионова на чемпионате мира 2021 года.
Уткин охарактеризовал тренерские качества Ларионова и игру сборной России на МЧМ-2021
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

«Два слова о появлении Игоря Ларионова в качестве тренера молодёжки. Ребят, не бывает тренера, дебютирующего в 60 лет, с идеями. Если идеи столько лежат, они неактуальны. Если идеи актуальны, а человек терпит их бурление в себе, они того не стоят. Советский хоккей как стиль — это не система взглядов и не вкус. Это не выбор внешнего вида. Советский хоккей — это индустрия, основанная на адской конкуренции, на желании пробиться, вот это вот всё. Этой индустрии нет», — написал Уткин в своём Telegram-канале. 

Блогер отметил, что Ларионов никогда не тренировал и у него нет своих идей, которые могут функционировать, а есть только память, за счёт которой он пытается сообщить команде принципы игры.

«Это были не идеи, потому что это была вершина работы машины. И Ларионов не может этого не понимать. Он не плохой и не враг. Растерянный человек, пытающийся воссоздать свою молодость», — добавил Уткин.

Сборная России проиграла национальной команде Канады со счётом 0:5 в 1/2 финала молодёжного чемпионата мира 2021 года, а в матче за бронзу уступила Финляндии — 1:4.

Ранее Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ.

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