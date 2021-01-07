Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ

Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об игре вратаря команды Ярослава Аскарова на чемпионате мира в Канаде.

В полуфинальном матче подопечные Игоря Ларионова уступили хозяевам турнира со счётом 0:5, при этом Аскаров несколько раз терял клюшку, в результате чего стал объектом для шуток.

«Все ругают вратаря, а я думаю, что парень сработал нормально. Другой вопрос, что его не очень здорово поддержали. Один в поле не воин. То, что у него есть задатки стать классным вратарём, — это очевидно», — приводит слова Плющева «Р-Спорт».

Специалист также не стал выделять кого-либо из полевых игроков. На его взгляд, в этом составе не было ярких звёзд.

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