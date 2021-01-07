Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ

Короткая ссылка
Бывший главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев высказался об игре вратаря команды Ярослава Аскарова на чемпионате мира в Канаде.
Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ
  • globallookpress.com

В полуфинальном матче подопечные Игоря Ларионова уступили хозяевам турнира со счётом 0:5, при этом Аскаров несколько раз терял клюшку, в результате чего стал объектом для шуток.

«Все ругают вратаря, а я думаю, что парень сработал нормально. Другой вопрос, что его не очень здорово поддержали. Один в поле не воин. То, что у него есть задатки стать классным вратарём, — это очевидно», — приводит слова Плющева «Р-Спорт».

Специалист также не стал выделять кого-либо из полевых игроков. На его взгляд, в этом составе не было ярких звёзд.

Ранее сообщалось, что в «Ванкувере» возлагают большие надежды на Василия Подколзина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить