Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ
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В полуфинальном матче подопечные Игоря Ларионова уступили хозяевам турнира со счётом 0:5, при этом Аскаров несколько раз терял клюшку, в результате чего стал объектом для шуток.
«Все ругают вратаря, а я думаю, что парень сработал нормально. Другой вопрос, что его не очень здорово поддержали. Один в поле не воин. То, что у него есть задатки стать классным вратарём, — это очевидно», — приводит слова Плющева «Р-Спорт».
Специалист также не стал выделять кого-либо из полевых игроков. На его взгляд, в этом составе не было ярких звёзд.
Ранее сообщалось, что в «Ванкувере» возлагают большие надежды на Василия Подколзина.