Болл стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл 

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл установил историческое достижение в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В матче регулярного чемпионата с «Атланта Хоукс» (113:105) Болл оформил трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 11 передач. При этом на тот момент ему было 19 лет и 140 дней. Таким образом, он стал самым молодым игроком в истории НБА, оформившим трипл-дабл.

До этого достижение принадлежало Маркеллу Фульцу, который в 2018 году оформил трипл-дабл в возрасте 19 лет и 317 дней.

Болл был выбран «Шарлотт» на драфте НБА 2020 года под третьим номером.

Ранее сообщалось, что трипл-дабл Болла помог «Шарлотт» обыграть «Атланту» в НБА.