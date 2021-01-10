Трипл-дабл Болла помог «Шарлотт» обыграть «Атланту» в НБА

«Шарлотт Хорнетс» одержал победу над «Атланта Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча прошла в Шарлотте и завершилась в пользу хозяев — 113:105.

В составе победителей самыми результативными игроками стали набравший 23 очка Терри Розир, оформивший трипл-дабл из 22 очков, 12 подборов и 11 передач Ламело Болл, а также Пи Джей Вашингтон с 22 очками. У гостей 21 балл в свой актив записал Кэмерон Реддиш.

Ранее разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри установил уникальное достижение в матче НБА с «Лос-Анджелес Клипперс».