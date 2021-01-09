Фернандеш признался, что советовался с Роналду перед трансфером в МЮ

Португальский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш рассказал о том, что советовался с партнёром по национальной сборной Криштиану Роналду перед трансфером в английский клуб из «Спортинга».

«Я решил поговорить с Роналду, поскольку он хорошо знает этот клуб. Он дал мне совет, который был очень важен для меня. Думаю, что я в любом случае перешёл бы в «Манчестер Юнайтед», но с Криштиану всегда хорошо посоветоваться. Мы поговорили о клубе, насколько он большой. Роналду сказал: «Просто иди и наслаждайся, ты полюбишь болельщиков, а они полюбят тебя, постарайся получать удовольствие, всё будет хорошо», — приводит слова Фернандеша NBC Sports.

Роналду выступал за «МЮ» с 2003 по 2009 год. Фернандеш стал игроком английского клуба в конце января 2020 года, подписав пятилетний контракт с командой.

Ранее «Манчестер Сити» обыграл МЮ и вышел в финал Кубка английской лиги.