Губерниев ответил на публикацию швейцарских СМИ о российских лыжниках
- © РИА Новости / Максим Блинов
«К этой заметке надо относиться спокойно. Люди тоже хайпуют на разных историях. Надо продолжать делать своё дело, и пусть проигравший плачет. Но у нас в этом смысле и репутация, которую мы должны так или иначе восстанавливать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
Он также отметил, что в последние годы в лыжных гонках доминируют именно россияне и норвежцы.
«То ли лыжники других стран стали слабее, то ли мы стали настолько сильными с норвежцами», — добавил Губерниев.
Недавно швейцарское издание Blick выпустило материал о победах российских лыжников на многодневке «Тур де Ски» с заголовком «Все эти русские чисты?». В статье журналисты отмечают, что такие хорошие результаты вызывают подозрения из-за допингового прошлого России.
Ранее Валерий Газзаев назвал неуместной публикацию швейцарской прессы о российских лыжниках.