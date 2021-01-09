Губерниев ответил на публикацию швейцарских СМИ о российских лыжниках

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на материал швейцарского издания, в котором приводятся рассуждения о возможном применении допинга российскими лыжниками на многодневке «Тур де Ски».

«К этой заметке надо относиться спокойно. Люди тоже хайпуют на разных историях. Надо продолжать делать своё дело, и пусть проигравший плачет. Но у нас в этом смысле и репутация, которую мы должны так или иначе восстанавливать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что в последние годы в лыжных гонках доминируют именно россияне и норвежцы.

«То ли лыжники других стран стали слабее, то ли мы стали настолько сильными с норвежцами», — добавил Губерниев.

Недавно швейцарское издание Blick выпустило материал о победах российских лыжников на многодневке «Тур де Ски» с заголовком «Все эти русские чисты?». В статье журналисты отмечают, что такие хорошие результаты вызывают подозрения из-за допингового прошлого России.

Ранее Валерий Газзаев назвал неуместной публикацию швейцарской прессы о российских лыжниках.