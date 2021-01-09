Газзаев считает неуместной публикацию швейцарской прессы о российских лыжниках

Бывший главный тренер сборной России по футболу, депутат Госдумы Валерий Газзаев прокомментировал материал швейцарского издания, в котором приводятся рассуждения о чистоте российских лыжников на многодневке «Тур де Ски».

«Все санкции против российского спорта возникают исключительно из-за конкуренции. Наши спортсмены на всех крупных международных соревнованиях всегда являются одними из лидеров и составляют конкуренцию западным спортсменам. Поэтому эта истерика, которая постоянно разворачивается после достижений российских спортсменов, совершенно необоснованна», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что решения должны быть адекватными по отношению к спортсменам всех национальностей, а россиян сразу начинают травить в вопросе допинга после каждого успеха.

«В то же время в сборной Норвегии все астматики, такое может быть? И никто об этом не говорит. И про другие национальные команды тоже не говорят. Если есть какие-то нарушения у наших спортсменов, тогда пусть соответствующие органы принимают объективное решение, а такие публикации неуместны. При этом они быстро расходятся по международным средствам массовой информации. Стратегия понятна — борьба с конкурентом в лице российской сборной. Такая ситуация», — заявил Газзаев.

Недавно швейцарское издание Blick выпустило материал о победах российских лыжников на многодневке «Тур де Ски» с заголовком «Все эти русские чисты?». В статье журналисты отмечают, что такие хорошие результаты вызывают подозрения из-за допингового прошлого России.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев отреагировал на намёки швейцарской прессы на допинг у российских лыжников.