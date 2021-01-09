Дисквалифицированный за допинг велогонщик выступил против вакцинации от COVID-19

Итальянский велогонщик Риккардо Рикко, который дисквалифицирован за применение допинга, заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса.

По его мнению, вакцинация не должна быть обязательной.

«Я сам решаю, что делать со своим телом. Никто не может заставить меня делать что-то, что может мне навредить. Сами вливайте в себя всякую дрянь, но не раздражайте таких людей, как я, которые хорошо осведомлены о последствиях и не хотят делать прививки», — написал Рикко в своём Facebook.

Тем не менее через несколько минут он удалил пост.

Рикко был лидером молодёжной классификации и дважды одержал победу на «Тур де Франс» в 2008 году, после чего его дисквалифицировали на два года за применение допинга. Позже он отбыл наказание, но снова был пойман — уже на переливании крови. В 2012 году его дисквалифицировали на 12 лет.

Ранее сдавшая положительный тест теннисистка Даяна Ястремская отвергла обвинения в допинге.