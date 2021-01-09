Дисквалифицированный за допинг велогонщик выступил против вакцинации от COVID-19

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Итальянский велогонщик Риккардо Рикко, который дисквалифицирован за применение допинга, заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса.
Дисквалифицированный за допинг велогонщик выступил против вакцинации от COVID-19
  • © Георгий Зимарев
  • РИА Новости

По его мнению, вакцинация не должна быть обязательной.

«Я сам решаю, что делать со своим телом. Никто не может заставить меня делать что-то, что может мне навредить. Сами вливайте в себя всякую дрянь, но не раздражайте таких людей, как я, которые хорошо осведомлены о последствиях и не хотят делать прививки», — написал Рикко в своём Facebook. 

Тем не менее через несколько минут он удалил пост.

Рикко был лидером молодёжной классификации и дважды одержал победу на «Тур де Франс» в 2008 году, после чего его дисквалифицировали на два года за применение допинга. Позже он отбыл наказание, но снова был пойман — уже на переливании крови. В 2012 году его дисквалифицировали на 12 лет.

Ранее сдавшая положительный тест теннисистка Даяна Ястремская отвергла обвинения в допинге.

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