Сдавшая положительный тест теннисистка Ястремская отвергла обвинения в допинге

Украинская теннисистка Даяна Ястремская, чей допинг-тест дал положительный результат, сделала официальное заявление в связи с обнаружением у неё допинга.

«Твёрдо заявляю, что я никогда не принимала препараты, улучшающие работоспособность, или запрещённые вещества. В моём организме была обнаружена низкая концентрация метаболитов местеролона. Меня проинформировали, что это вещество используется в качестве лекарства для мужчин, а вот женщинам не рекомендуется использовать его из-за побочных эффектов. Учитывая конфиденциальность разбирательства, на данном этапе я не могу поделиться другой информацией. Но сейчас я работаю со своей командой, и можете быть уверены, что я решительно настроена сделать всё, чтобы очистить свое имя», — написала Ястремская в Twitter.

Проба 20-летней теннисистки, сданная 24 ноября 2020 года, дала положительный результат на запрещенное вещество — метаболиты местеролона.

Ранее сообщалось, что украинскую теннисистку Ястремскую временно отстранили за допинг.