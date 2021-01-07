Украинскую теннисистку Ястремскую временно отстранили за допинг

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Украинская теннисистка Даяна Ястремская временно отстранена от выступлений Всемирным антидопинговым агентством (WADA).
Украинскую теннисистку Ястремскую временно отстранили за допинг
  • Reuters

В её анализе мочи, взятом во внесоревновательный период, были обнаружены следы запрещённого вещества.

Как информирует Международная федерация тенниса (ITF), Ястремской предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. Её отстранение отсчитывается с 7 января 2021 года.

Украинка занимает 29-е место в рейтинге WTA. Она отрицает факт применения запрещённых препаратов.

Ранее сообщалось, что французской велогонщице снизили дисквалификацию за допинг из-за непристойного поведения менеджера.

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