Французской велогонщице снизили дисквалификацию за допинг из-за непристойного поведения менеджера

Французская велогонщица Марион Сико добилась сокращения дисквалификации за применение запрещённого вещества эритропоэтина.

Разбиравшая её дело комиссия приняла во внимание смягчающие факторы, информирует Cycling News.

Положительный результат дала допинг-проба, взятая у Сико в день гонки на чемпионате Франции 27 июня 2019 года. Сначала она отрицала факт применения допинга, однако в марте 2020 года призналась, что делала это из-за переживаний по поводу домогательств менеджера своей команды Марка Браке. По словам Сико, специалист требовал присылать ему интимные фото, на которых спортсменка позировала бы в трусах, бюстгальтере или бикини.

Изначально Сико грозила четырёхлетняя дисквалификация. Однако члены комиссии учли её раскаяние и психологическую ситуацию.

Комментируя назначенное ей наказание, Сико отметила, что «справедливость восторжествовала».

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов стал обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».