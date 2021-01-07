Французской велогонщице снизили дисквалификацию за допинг из-за непристойного поведения менеджера

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Французская велогонщица Марион Сико добилась сокращения дисквалификации за применение запрещённого вещества эритропоэтина.
Французской велогонщице снизили дисквалификацию за допинг из-за непристойного поведения менеджера
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Разбиравшая её дело комиссия приняла во внимание смягчающие факторы, информирует Cycling News.

Положительный результат дала допинг-проба, взятая у Сико в день гонки на чемпионате Франции 27 июня 2019 года. Сначала она отрицала факт применения допинга, однако в марте 2020 года призналась, что делала это из-за переживаний по поводу домогательств менеджера своей команды Марка Браке. По словам Сико, специалист требовал присылать ему интимные фото, на которых спортсменка позировала бы в трусах, бюстгальтере или бикини.

Изначально Сико грозила четырёхлетняя дисквалификация. Однако члены комиссии учли её раскаяние и психологическую ситуацию.

Комментируя назначенное ей наказание, Сико отметила, что «справедливость восторжествовала».

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер России по велоспорту Александр Кузнецов стал обладателем премии «Серебряная лань» в номинации «Лучший тренер».

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