Экс-владелец «Спартака» признался, что тратит около 3 млн рублей в месяц

Бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко рассказал, сколько денег он тратит в месяц.

«В Москве? Без зарплат сотрудников, только на семью? Около 3 млн рублей. Дочка и жена тратят много. Салоны всякие», — цитирует Червиченко «Спорт-Экспресс».

По его словам, у его жены есть сумки, которые стоят около $100 тыс., притом что он сдерживает некоторые порывы членов своей семьи относительно покупок. Он также рассказал, что его жена и дочь не смогут поменять машины, как только захотят, так как недавно он купил им автомобили на пять-шесть лет.

«Оказывался ли я когда-нибудь на нуле? Не на нуле. Но однажды было совсем тяжело. Ничего! Только помогло правильно всё структурировать», — сказал Червиченко.

Ранее Червиченко выразил мнение, что «Спартак» обязан раз в пять лет выигрывать трофей.