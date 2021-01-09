Никитина назвала чудом свою победу на чемпионате Европы по скелетону

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Российская скелетонистка Елена Никитина поделилась эмоциями после своей победы на чемпионате Европы в немецком Винтерберге.
Никитина назвала чудом свою победу на чемпионате Европы по скелетону
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

«Победа в Винтерберге — это просто какое-то чудо. Здесь каждый год проводятся этапы Кубка мира, и сейчас я наконец-то выиграла — с девятой попытки», — цитирует Никитину РИА Новости.

По её словам, после финиша она понимала, что проехала второй заезд лучше первого, и даже не смотрела на результаты соперниц, так как была максимально спокойна.

«Лучшим за все годы результатом на трассе в Винтерберге было третье место. Я заняла его каким-то чудом, и сама не поняла, как это случилось. А обычно здесь всегда оказываюсь в конце первой десятки. Но сейчас всё получилось удачно», — добавила Никитина.

В первом заезде Никитина показала второй результат, однако её время по сумме двух попыток оказалось лучшим среди всех участниц — 1 минута 55,1 секунды.

Ранее Никитина заявила, что удивлена крепости своих нервов во время выступления на ЧЕ.

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