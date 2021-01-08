Скелетонистка Никитина удивилась крепости своих нервов во время выступления на ЧЕ

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Скелетонистка Елена Никитина прокомментировала свою победу на чемпионате Европы по скелетону в Винтерберге.
Скелетонистка Никитина удивилась крепости своих нервов во время выступления на ЧЕ
  • globallookpress.com

Спортсменка отметила, что гонка получилась очень напряжённой, а в первой попытке первые три участницы показали практически одинаковое время.

«Было понятно, что у кого нервы покрепче и кто меньше будет дёргаться, тот и победит. Мне самой удивительно, что удалось сохранить выдержку, ведь обычно я всегда дёргаюсь в такой ситуации, а сегодня просто выключило. Я не следила за результатами остальных девочек, мне важней всего было спокойно проехать самой», — приводит слова Никитиной ТАСС.

Ранее сообщалось, что президент Федерации бобслея России Елена Аникина объявила победу Никитиной на ЧЕ по скелетону подарком к Рождеству.

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