Аникина объявила победу Никитиной на ЧЕ по скелетону подарком к Рождеству

Президент Федерации бобслея России Елена Аникина прокомментировала победу Елены Никитиной на чемпионате Европы по скелетону в Германии.

Функционер призналась, что гордится спортсменкой. Она также добавила, что победить немок на их трассе было очень важно.

«Лена — одна из самых опытных наших спортсменок, которая умеет побеждать в сложнейших ситуациях. И сегодня она в очередной раз доказала, что является лучшей и сильнейшей. Я от всей души поздравляю и её, и всех наших тренеров, и всю нашу сборную по скелетону. Мы все очень счастливы, это отличный подарок к Рождеству и Новому году», — приводит слова Аникиной РИА Новости.

Ранее сообщалось, что наставник российских скелетонистов оценил победу Александра Третьякова на ЧЕ.