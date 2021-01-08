Аникина объявила победу Никитиной на ЧЕ по скелетону подарком к Рождеству

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Президент Федерации бобслея России Елена Аникина прокомментировала победу Елены Никитиной на чемпионате Европы по скелетону в Германии.
Аникина объявила победу Никитиной на ЧЕ по скелетону подарком к Рождеству
  • РИА Новости

Функционер призналась, что гордится спортсменкой. Она также добавила, что победить немок на их трассе было очень важно.

«Лена — одна из самых опытных наших спортсменок, которая умеет побеждать в сложнейших ситуациях. И сегодня она в очередной раз доказала, что является лучшей и сильнейшей. Я от всей души поздравляю и её, и всех наших тренеров, и всю нашу сборную по скелетону. Мы все очень счастливы, это отличный подарок к Рождеству и Новому году», — приводит слова Аникиной РИА Новости.

Ранее сообщалось, что наставник российских скелетонистов оценил победу Александра Третьякова на ЧЕ.

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