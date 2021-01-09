Экс-футболист «Спартака» Онопко не жалеет, что целовал шарф ЦСКА

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко, который во время карьеры футболиста выступал за столичный «Спартак», ответил на вопрос, не сожалеет ли он о том, что целовал шарф с символикой армейского клуба.

«Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, оно только нарастало. Тогда было одно желание — ослабить его, снять напряжённость. Всё это и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нём единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. За «Спартак» он выступал с 1992 по 1995 год.

Ранее Онопко отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак».