Экс-футболист «Спартака» Онопко не жалеет, что целовал шарф ЦСКА

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Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко, который во время карьеры футболиста выступал за столичный «Спартак», ответил на вопрос, не сожалеет ли он о том, что целовал шарф с символикой армейского клуба.
Экс-футболист «Спартака» Онопко не жалеет, что целовал шарф ЦСКА
  • © Aleksandr Kulebyakin, Александр /Global Look Press

«Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, оно только нарастало. Тогда было одно желание — ослабить его, снять напряжённость. Всё это и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нём единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. За «Спартак» он выступал с 1992 по 1995 год.

Ранее Онопко отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак».

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