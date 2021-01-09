Экс-футболист «Спартака» Онопко не жалеет, что целовал шарф ЦСКА
- © Aleksandr Kulebyakin, Александр /Global Look Press
«Да нет. Понимаете, я находился под безумным давлением, оно только нарастало. Тогда было одно желание — ослабить его, снять напряжённость. Всё это и вылилось в этот жест. Да, был такой эпизод в карьере, но я уже давно его прожил и успокоился. Сегодня о нём единицы вспоминают. Я же не поцеловал эмблему фашистов. Это шарф, просто шарф», — цитирует Онопко «Чемпионат».
Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. За «Спартак» он выступал с 1992 по 1995 год.
Ранее Онопко отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак».