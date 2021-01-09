Онопко отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Спартак»

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко прокомментировал информацию о возможном возвращении в столичный футбольный клуб «Спартак», за который он выступал во время игровой карьеры.

«Мне лично никто не звонил, я ни с кем не общался. Пока это только разговоры. Но вот что хочу сказать. Не было принципиальным, где играть или работать: в ЦСКА, «Спартаке», «Алании» или другой команде. А ведь я ещё поиграл за киевское «Динамо» и «Шахтёр», — цитирует Онопко «Чемпионат».

Он также отметил, что во время его карьеры матчи «Спартака» с ЦСКА и «Динамо» были ожесточёнными, но болельщики не вели себя так, как сейчас. Кроме того, специалист подчеркнул, что для него главным было приносить пользу той команде, за которую он выступает.

«Я всегда старался быть чистым перед всеми. Допускаю ли вариант со «Спартаком»? Любой вариант буду рассматривать. Любой. И за границей тоже. У меня нет врагов в футболе», — добавил Онопко.

Онопко работал тренером ЦСКА с 2009 по 2020 год. 29 декабря он покинул клуб в связи с истечением срока контракта. За «Спартак» он выступал с 1992 по 1995 год.

Ранее Онопко рассказал, что узнал о своём уходе из ЦСКА по телефону.