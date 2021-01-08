Тарасова раскрыла последствия победы на чемпионате России для их пары с Морозовым

Фигуристка Евгения Тарасова, многократный призёр чемпионатов мира в паре с Владимиром Морозовым, рассказала о последствиях победы на чемпионате России в конце декабря 2020 года.

По словам спортсменки, выигрыш турнира в Челябинске придал им уверенности и позволил считать, что спортивная пара Тарасова — Морозов идут правильным путём.

«То, что мы выбрали, работает и даёт силы выходить каждый день на тренировки и работать ещё больше, ещё больше и ещё больше. Когда ты получаешь награду за это, тебя это ещё больше мотивирует», — приводит слова Тарасовой Olympic Channel.

Она также заметила, что следующим выступлением дуэта станет участие в финале Кубка России.

«Конечно, выступать очень хочется: все-таки за половину сезона у нас было только два старта, и нам очень не хватает эмоций, которые получаешь от соревнований», — призналась Тарасова.

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