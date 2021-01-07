Фигурист Майоров рассказал о ситуации с COVID-19 в Швеции

Выступающий за Швецию фигурист Николай Майоров рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на жизнедеятельности граждан этой страны.

По его словам, ситуация с COVID-19 затронула шведскую экономику.

«Но катки, например, у нас не закрывали. Единственное, не работал каток, где больше всего катаются фигуристы, но не из-за коронавируса, а потому что крыша могла провалиться в любой момент. Сейчас действует запрет, что дети и взрослые старше 15 лет не могут тренироваться вместе. Это также на нас чуть-чуть повлияло. Но мы разделили нашу группу таким образом, что в одной группе катаются четыре человека старше 15, а в другой — младше», — приводит слова спортсмена «БИЗНЕС Online».

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Алиев возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса.