Фигурист Майоров рассказал о ситуации с COVID-19 в Швеции

Короткая ссылка
Выступающий за Швецию фигурист Николай Майоров рассказал, как пандемия коронавируса сказалась на жизнедеятельности граждан этой страны.
Фигурист Майоров рассказал о ситуации с COVID-19 в Швеции
  • Reuters

По его словам, ситуация с COVID-19 затронула шведскую экономику.

«Но катки, например, у нас не закрывали. Единственное, не работал каток, где больше всего катаются фигуристы, но не из-за коронавируса, а потому что крыша могла провалиться в любой момент. Сейчас действует запрет, что дети и взрослые старше 15 лет не могут тренироваться вместе. Это также на нас чуть-чуть повлияло. Но мы разделили нашу группу таким образом, что в одной группе катаются четыре человека старше 15, а в другой — младше», — приводит слова спортсмена «БИЗНЕС Online».

Ранее сообщалось, что фигурист Дмитрий Алиев возобновил тренировки после выздоровления от коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить