Багов подерётся с Сильверио на турнире АСА 117

Главный боем турнире Absolute Championship Akhmat АСА 17 станет поединок россиянина Али Багова против бразильца Элиаса Сильверио,

«Новый бойцовский сезон стартует 12 февраля турниром ACA 117, главным событием которого будет поединок российского бойца Али Багова против бразильца Элиаса Сильверио. Место проведения мероприятия, а также даты следующих событий мы объявим позднее. Сейчас мы запланировали девять турниров в первом полугодии», — цитирует пресс-служба ACA президента лиги Алексея Яценко.

На счету 30-летнего Али Багова, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах. У 34-летнего Сильверио 17 боёв, в которых он потерпел пять поражений.

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