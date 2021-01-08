Багов подерётся с Сильверио на турнире АСА 117
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«Новый бойцовский сезон стартует 12 февраля турниром ACA 117, главным событием которого будет поединок российского бойца Али Багова против бразильца Элиаса Сильверио. Место проведения мероприятия, а также даты следующих событий мы объявим позднее. Сейчас мы запланировали девять турниров в первом полугодии», — цитирует пресс-служба ACA президента лиги Алексея Яценко.
На счету 30-летнего Али Багова, выступающего в полусреднем весе, 29 побед и 10 поражений в смешанных единоборствах. У 34-летнего Сильверио 17 боёв, в которых он потерпел пять поражений.
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