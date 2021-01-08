Котов уступил Штруффу в первом круге турнира АТР в Анталии
В первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в турецкой Анталии россиянин Павел Котов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.
- Reuters
Встреча между соперниками продолжалась 1 час 29 минут и закончилась победой Штруффа в двух сетах — 6:4, 6:3.
Котов является 269-й ракеткой мира.
Ранее теннисист Медведев назвал свою главную победу прошлого сезона.
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