Котов уступил Штруффу в первом круге турнира АТР в Анталии

В первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в турецкой Анталии россиянин Павел Котов проиграл немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Встреча между соперниками продолжалась 1 час 29 минут и закончилась победой Штруффа в двух сетах — 6:4, 6:3.

Котов является 269-й ракеткой мира.

Ранее теннисист Медведев назвал свою главную победу прошлого сезона.