Теннисист Медведев назвал свою главную победу прошлого сезона

Короткая ссылка
Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какую из своих побед в прошлом сезоне считает самой главной.
Теннисист Медведев назвал свою главную победу прошлого сезона
  • Reuters

«Если мне нужно выбрать свою лучшую победу в 2020 году, то это будет финальный матч Итогового турнира АТР с Домиником Тимом. Я играл за один из самых важных титулов в карьере и результат оказался впечатляющим», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

В прошлом сезоне 24-летний теннисист выиграл два турнира: «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP в Лондоне. В общей сложности на его счету 26 побед в сезоне.

Ранее Диего Шварцман высказал мнение, что в 2021 году Медведев выиграет турнир Большого шлема.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить