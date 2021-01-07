Теннисист Медведев назвал свою главную победу прошлого сезона

Четвёртая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал, какую из своих побед в прошлом сезоне считает самой главной.

«Если мне нужно выбрать свою лучшую победу в 2020 году, то это будет финальный матч Итогового турнира АТР с Домиником Тимом. Я играл за один из самых важных титулов в карьере и результат оказался впечатляющим», — приводит слова Медведева Tennis World USA.

В прошлом сезоне 24-летний теннисист выиграл два турнира: «Мастерс» в Париже и Итоговый турнир ATP в Лондоне. В общей сложности на его счету 26 побед в сезоне.

Ранее Диего Шварцман высказал мнение, что в 2021 году Медведев выиграет турнир Большого шлема.