Вайсфельд раскритиковал игру Аскарова на МЧМ

Известный хоккейный арбитр и менеджер Леонид Вайсфельд высказался об игре вратаря молодёжной сборной России Ярослава Аскарова на чемпионате мира в Эдмонтоне.

«Тут важно понять, кем мы его считаем. Если просто хорошим вратарём, то Аскаров сыграл нормально. Грубых ошибок он не допускал, ничего не привёз. Но если его расценивать как одного из лучших вратарей в мире по своему возрасту, то и спрос с Аскарова совсем другой. Такой вратарь должен вытаскивать матчи. А подобного на этом турнире не было. Поэтому впечатление от игры Аскарова двойственное. Он не напорол. Но и шансов партнёрам не дал. Если ты позиционируешься как преемник Андрея Василевского в сборной России, то нужно подвиги совершать!» — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».

Также функционер высказался о том, что Аскаров часто терял свою клюшку.

«Мне показалось, что Ярослав её не терял, а намеренно отбрасывал в тех эпизодах, потому что она ему в тот момент мешала. Это отчасти он сам подтвердил в интервью после турнира. Вообще, это какой-то нонсенс. Я никогда не видел, чтобы вратарь так часто без клюшки оставался. Есть повод задуматься. Раньше за ним такого не замечалось», — добавил Вайсфельд.

Сборная России заняла четвёртое место на молодёжном чемпионате мира.

Ранее Плющев отметил игру вратаря молодёжной сборной России Аскарова на МЧМ.