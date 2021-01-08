Боец UFC Ривера задержан по подозрению в покушении на убийство

Мексиканский боец смешанных единоборств Ирвин Ривера, выступающий в легчайшем весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), задержан по подозрению в покушении на убийство.

Об этом сообщает MMA Fighting. По информации источника, 7 января боец был взят под стражу по подозрению в нанесении ножевых ранений своим сёстрам.

«UFC известно о недавнем инциденте с участием Ирвина Риверы, который мог произойти в связи с проблемами с психическим здоровьем. Конечно, эти обвинения вызывают крайнюю озабоченность. В настоящее время организация собирает дополнительную информацию. Расследование продолжается, любые возможные следующие шаги, включая дисциплинарные меры или же медицинское обслуживание, будут определены позднее. Также UFC проинформировал Риверу, что в настоящее время ему не будут предложены бои», — заявил менеджер бойца Али Абдель-Азиз.

Ранее сообщалось, что чемпион UFC Ян проведёт первую защиту титула 6 марта.