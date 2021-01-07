Головин заявил, что больше не испытывает проблем со здоровьем

Полузащитник «Монако» Александр Головин, забивший мяч в первом же матче после длительного отсутствия из-за травмы, рассказал о состоянии своего здоровья.

По словам игрока сборной России, в его случае не было смысла форсировать события и выходить на поле без подготовки. Поэтому Головин чётко следовал рекомендациям медицинского штаба «Монако».

В игре с «Лорьяном» спортсмен отличился через десять секунд после выхода на замену при счёте 1:1. В итоге его команда одержала крупную победу — 5:2.

«Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует Головина ТАСС.

Он также рассказал о своём голе.