Головин заявил, что больше не испытывает проблем со здоровьем
- globallookpress.com
По словам игрока сборной России, в его случае не было смысла форсировать события и выходить на поле без подготовки. Поэтому Головин чётко следовал рекомендациям медицинского штаба «Монако».
В игре с «Лорьяном» спортсмен отличился через десять секунд после выхода на замену при счёте 1:1. В итоге его команда одержала крупную победу — 5:2.
«Сейчас чувствую себя отлично, никаких проблем со здоровьем нет. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует Головина ТАСС.
Он также рассказал о своём голе.