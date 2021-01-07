Головин рассказал о своём голе в первом матче за «Монако» после многомесячного перерыва

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Полузащитник «Монако» Александр Головин прокомментировал своё возвращение на поле после многомесячного перерыва, связанного с травмой.
Головин рассказал о своём голе в первом матче за «Монако» после многомесячного перерыва
  • Reuters

Игрок сборной России сумел забить мяч «Лорьяну» через десять секунд спустя после выхода на замену. В итоге «Монако» одержал крупную победу (5:2) в 18-м туре чемпионата Франции.

«Возвращение получилось действительно позитивным для меня, а самое главное — для команды. Что касается ситуации с голом, в принципе, ничего особенного: вышел на поле, получил мяч и увидел возможность для удара — получилось попасть точно в угол. Конечно же, гол придал уверенности, потом было уже проще войти в игру и хорошо поработать на команду», — приводит слова Головина ТАСС.

Ранее сообщалось, что своим мнением об игре Головина поделился агент Олег Артёмов.

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