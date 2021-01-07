Агент Головина: своим выходом на замену Саша перевернул игру

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Олег Артёмов, агент российского полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился своим мнением о выступлении футболиста в матче Лиги 1 с «Лорьяном» (5:2).
Агент Головина: своим выходом на замену Саша перевернул игру
  • AFP

«Если называть вещи своими именами, то своим выходом на замену Саша перевернул игру. Сразу забил и потом был очень активен, полезен для команды. Можно поздравить его с таким возвращением. Символично, что это произошло в Рождественскую ночь. Почему так затянулось восстановление? Нужно было полностью оправиться от травмы, набрать форму. Нельзя было рисковать. Все решения по этому вопросу принимал медицинский штаб «Монако», а Саша следовал рекомендациям врачей», — сказал Артёмов «Чемпионату».

Головин забил мяч через десять секунд после выхода на замену. Футболист вышел на поле впервые с августа 2020 года.

Ранее тренер «Монако» назвал выход Головина лучшей заменой в своей жизни.

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