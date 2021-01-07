Мотогонщика ввели в искусственную кому после аварии на «Дакаре»

Индийский мотогонщик Си-Эс Сантош был введён в состояние медикаментозной комы после аварии на четвёртом этапе ралли-марафона «Дакар».

Как сообщает Motorsport, по ходу этапа Сантош столкнулся с итальянцем Маурицио Герини, в результате чего получил травму головы из-за который медики были вынуждены ввести пилота в медикаментозную кому.

По словам нидерландца Пауля Спрингса, следовавшего по дистанции за участниками аварии, увидев впереди два мотоцикла, лежащих на песке и двух лежащих рядом с ними пилотов, он остановился, и сразу вызвал вертолёт с медиками, после чего направился к месту аварии.

«Герини быстро встал, а вот Сантош так и остался лежать. После этого нам с Герини пришлось его реанимировать. Я в теории знал, как это делать — ведь без прохождения курса первой помощи на старт «Дакара» не допускают. Но в реальной жизни мне раньше никого не приходилось реанимировать. Когда через 15 минут вертолёт прилетел, у Сантоша уже можно было почувствовать пульс. В тот момент я испытал огромное облегчение. После финиша я узнал, что состояние Сантоша стабильное — и это было очень приятно услышать», — рассказал нидерландский гонщик, вернувшийся в гонку после оказания помощи сопернику.

Ранее сообщалось, что экипаж Сотникова победил на четвёртом этапе «Дакара».