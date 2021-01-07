Елфутина: каждый, кто едет на Игры, должен ставить цель завоевать золото

Бронзовый призёр Олимпиады-2016 в классе RS:X Стефания Елфутина высказала мнение о своих шансах и перспективах сборной России по парусному спорту завоевать награды на Играх в Токио.

«Олимпийские игры всех вводят в большое заблуждение. Во всех классах может гоняться только один человек от страны. Если на чемпионате мира 2019-го нас было 120 девушек, то на Играх — только 25. Кажется, что вроде даже проще, на старте нет такой толкучки, больше чистого ветра. Но стоит самой там оказаться — и представление меняется. Четыре года назад воспринимала это как очередной старт. И эта мысль меня спасла. Сейчас я понимаю, что это вообще не очередной старт. Там ты должен себя по новой находить, по-новому себя вести, мозг работает иначе, тело работает абсолютно не так. Ты находишься словно на другой планете», — приводит слова Елфутиной Olympic Channel.

Она отметила, что Олимпиада является очень тяжёлой психологической нагрузкой для спортсменов.

«Телом готовятся к Олимпийским играм на максимуме, каждый готов умереть за медаль. Поэтому всё решает голова, психология. А это непредсказуемая история. Для меня мантрой всех Олимпийских игр была борьба до самого конца. Никогда не знаешь, что может случиться с твоей головой, с головами других участников. Какие-то прогнозы неуместны. В парусном спорте многое зависит от условий погоды. Каждый, кто едет на Игры, должен ставить цель завоевать золото», — добавила спортсменка.

Игры в Токио должны были пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Олимпиады «Токио-2020» сохранено.

Ранее она высказала мнение о росте популярности виндсёрфинга в России после её успеха на Играх в Рио-де-Жанейро.